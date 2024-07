Pkw gegen Lkw: Schwerer Unfall forderte zwei Tote

Männer verstarben noch an Unfallstelle

Beide Männer im Pkw wurden von Feuerwehr und Rettungskräften aus dem Fahrzeug geborgen, hieß es in einer Erstmeldung. Sie waren ohne Bewusstsein und mussten von Sanitätern und Notärzten reanimiert werden. Die Bemühungen blieben leider jedoch ohne Erfolg. Der Lenker des Wagens und sein Beifahrer verstarben noch direkt an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer blieb bei der Kollision unverletzt.