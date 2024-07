Hebamme arbeitet trotz Lottogewinns weiter

Trotz ihres Lottogewinns hält Ruth Breen (45), Hebamme aus Großbritannien, an ihrem Job fest. Sie gewann vor zehn Jahren eine Million Pfund (rund 1,18 Millionen Euro), wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete. „Eine ganze Menge hat sich geändert in den vergangenen zehn Jahren, und dann auch wieder nicht so viel“, sagte Breen demnach. Der Gewinn habe es ihr ermöglicht, ihre Arbeitszeit zu reduzieren.