Truck-Irrfahrt: US-Militär blecht für Schaden

Große Aufregung am Nachmittag des 26. Februar dieses Jahres in Salzburg: Ein US-Militärkonvoi ist in Salzburg-Liefering in einer Autobahnunterführung hängengeblieben. Da zwei Trucks Militärgut, darunter Sprengmittel, aus einem NATO-Staat im Süden Richtung Deutschland zu einer großen Übung transportierten, bestand sogar Explosionsgefahr.