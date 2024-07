Ariane 6 erobert mit NÖ-Technik unendliche Weiten

Enorme Hitze

An Bord hat Ariane 6 jede Menge Hochtechnologie aus Niederösterreich. So hat Beyond Gravity Austria, das größte heimische Weltraumtechnikunternehmen, in Berndorf im Triestingtal die Thermoisolation für den Raketenantrieb erzeugt. Das Gewebe aus Glas und Keramik muss Hitze bis zu 1500 Grad Celsius aushalten. „Das ist eine Temperatur, bei der Eisen schmilzt“, sagt Wolfgang Pawlinetz von Beyond Gravity Austria.