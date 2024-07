Verhindern, dass Tunnelbrand zur Todesfalle wird

Ein Brand im Tunnel ist kein normaler Einsatz

Die zweitägigen Tunnelschulungen an der Landes-Feuerwehrschule in Telfs sind für jene, die Ruhe bewahren müssen, wenn andere panisch werden. Hier werden Brände in Straßen- und Bahntunneln simuliert und Führungskräfte ausgebildet. „Wir sind Österreichs Tunnelkompetenzzentrum“, berichtet Gerhard Schöpf nicht ohne Stolz. Aus der ganzen Republik eignen sich Feuerwehr-Verantwortliche hier Wissen an und tragen es in ihre Gemeinden.