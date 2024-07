Seiwald: „Ich habe das noch nicht ganz realisiert“

Du hast einen kometenhaften Aufstieg hinter dir und eroberst von Kuchl aus Schritt für Schritt die Fußballwelt. Was geht dir durch den Kopf, wenn du dir deine Entwicklung aus den vergangenen fünf Jahren vor Augen hältst?

Es ist schon arg (lacht). Vor fünf Jahren war ich noch in der U18 von Salzburg, gerade am Sprung zu Liefering. Jetzt spiele ich in Leipzig, war gerade bei der EURO. Das habe ich noch gar nicht so ganz realisiert. Ich genieße es und werde auch weiterhin Gas geben!