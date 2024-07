„Vier Ballverluste in einem Spiel sind zu viel!“

Die Rivalität zwischen den Raiders und den Vienna Vikings besteht schon lange. In vielen Partien in der heimischen AFL standen sich die beiden Teams gegenüber, aber auch in europäischen Endspielen. Die Bilanz in den Austrian Bowls etwa ist mit 7:7 ausgeglichen, insgesamt sind die Tiroler in der AFL mit 20:31-Siegen zurück. Doch seitdem beide Teams 2022 in die European League of Football einstiegen, schlägt das Pendel in Richtung Wien aus.