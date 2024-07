Verwirrung um Salzburgs Öffi-Fahrgastzahlen

So soll der Salzburger Obus im Jahr 2019 43 Millionen Fahrgäste transportiert haben – hochgerechnet. Bei der Echtzählung 2023 stiegen rund 35 Millionen in den Obus. Ähnlich, nur nicht so dramatisch schauen die Zahlen der Salzburger Lokalbahn aus. Zu den exakten Zahlen haben die Grünen eine Anfrage im Landtag gestellt.