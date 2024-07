Händler ausgetrickst: Mann ergaunerte BMW

Gefälschte Dokumente

Der in Wien wohnhafte Interessent hatte damals wohl nur vorgegaukelt, das Fahrzeug auch bezahlen zu wollen und hatte dafür sehr tief in die Trickkiste gegriffen. So soll der Betrüger zunächst mehrmals betont haben, das Auto bar bezahlen zu wollen, um schließlich eine angebliche Finanzierungszusage der Bank vorzulegen. Der gutgläubige Autohändler fiel auf das vermutlich gefälschte Dokument herein und überreichte dem 33-Jährigen die Schlüssel.