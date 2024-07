Imst lebt seit 20 Jahren berufliche Integration

Insgesamt rund 300 Mitarbeitern

„Wir sind stolz, Teil dieses Projektes zu sein“, meinte der Obmann der Imster Wirtschaftskammer Josef Huber. Die WK ist genauso wie die AK und der Zivilinvalidenverband Dritteleigentümer. Im Verbund mit dem Betrieb in Vomp beschäftigt die GW rund 300 Mitarbeiter in acht verschiedenen Geschäftsbereichen. Zehn Lehrlinge, die gerade in Ausbildung sind, feierten ebenfalls kräftig mit. Eine sozialintegrative Erfolgsgeschichte zum Feiern!