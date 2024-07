Besucher machten das ELF heuer zum Laufsteg

Das unbeständige Wetter konnte den Festivalgästen in Sachen modischen Auftritten nichts anhaben. Frei nach dem Motto: Es gibt kein falsches Wetter, nur falsche Kleidung. So gab es also auch in diesem Jahr abseits der Bühnen einiges zu sehen. Heuer besonders im Trend, weil wetterunabhängig: Glitzer!