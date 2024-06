Zuerst Müll sammeln, dann Electric Love feiern

Zigtausende Leute bei einem mehrtägigen Festival bedeuten vor allem eines: gute Stimmung! Doch auch Tonnen an Müll sammeln sich dabei an. Einen Beitrag zur Vermeidung dessen möchte die youngCaritas mit ihrer „Clean-up Action“ im Rahmen des Electric Love Festivals leisten (4. bis 7. Juli). Junge Freiwillige im Alter von 18 bis 30 Jahren sind dabei pro Tag sechs Stunden im Einsatz, um Müll zu sammeln. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen dabei aber auch weitere Festival-Gäste davon überzeugen, ihre Abfälle nicht unbedacht liegenzulassen. Als Dankeschön darf man für einen Abend in die Menge eintauchen. Es gibt nämlich einen Tagespass als Belohnung sowie ein Ticket für den Campingplatz und Verpflegung vor Ort. Alle Informationen sind unter https://wirhelfen.shop/elf-clean-up-action/ zu finden.