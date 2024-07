Spektakel am Salzburgring: Start mit Giganten-Show

Legenden brachten den Ring zum Beben

Dann ging es Schlag auf Schlag. Im Anschluss an die Eröffnung betraten die deutschen Techno-Legenden von Scooter die Bühne. Die Kombo rund um Frontmann H.P. Baxxter hatte bereits im vergangenen Jahr das Areal am Salzburgring zum Beben gebracht. Auch heuer gab es bei den Besuchern kein Halten, hatten die Elektro-Veteranen doch all ihre bekannten Hits mit im Gepäck. Mit Liedern wie „Hyper Hyper“, „How much is the Fish“ oder auch „Nessaja“ schrieben Scooter Elektromusik-Geschichte. Insgesamt verkauften Baxxter und Co. bislang in mehr als 50 Ländern geschätzt 30 Millionen Tonträger. Wenig verwunderlich also, dass die ELF-Besucher beinahe jedes Lied der Deutschen lautstark mitgrölen konnten. „Ich bin ein echter Fan, habe Scooter das erste Mal 1994 gesehen“, schmunzelte ELF-Stammgast Rainer Candido gegenüber der „Krone“ beseelt.