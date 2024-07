Happy Birthday, Hans: Der Bergdoktor wird 55!

Ganze fünf Jahre begeistert er in dieser „Soko Kitzbühel“ Rolle zig Fans, bis er letztlich vom Kommissar zum Mediziner umschulte: Der Bergdoktor Dr. Martin Gruber war geboren und mit ihm ein unvergleichlicher Kult. Bergdoktor-Fantreffen, -Aktivprogramme, ja ganze Events werden rund um die Serie veranstaltet: Die Schauplätze Ellmau und Going am Wilden Kaiser werden mehrmals jährlich von begeisterten Massen überfallen. Mittlerweile ist die 18. Staffel in Arbeit und noch immer kein Ende in Sicht ... Die braunen Löckchen à la Semino Rossi trägt er heute grau und etwas kürzer, auf der Nase sitzt eine lässige Brille.