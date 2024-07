Blinde Frau angefahren, Bub (8) von Pkw erfasst

Bub von Pkw erfasst

Zum zweiten Unfall kam es am Donnerstag gegen 8 Uhr. Eine 32-Jährige fuhr mit ihrem Pkw auf der Gemeindestraße in Unterschwendt in Richtung des Zentrums von Schwendt. „Im Bereich eines Beherbergungsbetriebes lief ein achtjähriger Deutscher auf die Straße und wurde vom Fahrzeug erfasst.“ Der Bub wurde dabei schwer verletzt. Er wurde in die Klinik nach Traunstein geflogen.