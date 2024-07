Dornauer rechnet ab: Was MCI bis dato gekostet hat

Geschont wurde der zuständige Tiefbau-Landesrat Georg Dornauer am Mittwoch im Landtag wahrlich nicht: Viele, teils empörte Zwischenrufe unterbrachen seine Ausführungen. Die Spitze der Eskalationsspirale war erreicht, als Neos-Chef Dominik Oberhofer „gigantische Steuergeldverschwendung“ geißelte und kritisierte, „dass der italienische Honorarkonsul Anwalt Herbert Schöpf, Berater der ersten Stunde, immer noch an Bord ist. Er ist jener, der am meisten Geld kassiert. Wir wissen, dass du Geschenken nicht ganz abgeneigt bist. Kannst du ausschließen, dass es Geschenke an dich gegeben hat?“, lautete die brisante Frage.