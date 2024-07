Dem Lungau steht wieder ein Musikreigen bevor

Bei den Ausnahmekönnern muss man nicht immer in die Ferne schweifen. So lässt etwa der Lungauer Bariton Rafael Fingerlos seine Stimme in der Heimat erklingen. Den Eröffnungsabend (Donnerstag, 11. Juli, 20 Uhr) gestalten die Bläser des Biosphärenorchesters LuNo Winds. Allesamt Spitzenmusiker von diesseits und jenseits der Landesgrenze von Salzburg und Kärnten.