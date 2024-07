Wirtz-Wechsel zu Bayern? Hoeneß sagte „Nein!“

Was Hernandez damit zu tun hat

Doch so sehr man auch auf Hoeneß einredete, der mittlerweile 72-Jährige blieb stur und legte sein Veto ein. „Nein“, soll er mehrfach gepoltert haben. Warum diese strikte Abwehrhaltung? Wirtz laborierte damals an einem Kreuzbandriss. Während Nagelsmann und Co. darin die Gelegenheit sahen, die Ablösesumme zu drücken, sah sich Hoeneß allerdings an einen anderen Transfer erinnert.