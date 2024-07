Melissa Etheridge enthüllt Samenspender ihrer Kids

Als sich ihr guter Freund David Crosby, der in den 60er-Jahren mit der Band The Byrds berühmt wurde, anbot, ihr und Cypher zu helfen, nahm Melissa das Angebot sofort an: „David war perfekt, weil er bereits selbst Vater war und deshalb keine enge Beziehung zu seinen anderen Kindern brauchte. Ich wollte keinen Samenspender, der unbedingt Vater spielen wollte und meine Kinder verwirrt hätte.“