Die NATO baut ihre Präsenz in Kiew aus

Hintergrund ist insbesondere, dass die NATO beim Gipfeltreffen in der kommenden Woche in Washington den Startschuss für einen neuen Einsatz zur Koordinierung von Waffenlieferungen und Ausbildungsaktivitäten für die ukrainischen Streitkräfte geben will. Das Hauptquartier dafür soll in Wiesbaden in Deutschland aufgebaut werden. Noch ist unklar, wer dieser Sonderbeauftragte sein wird. Weitere Details werde man nach der offiziellen Auswahl kommunizieren, heißt es.