Strafmaß gegen Trump: Verkündung verschoben

Das Strafmaß gegen Trump wird daher sieben Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl am 5. November verkündet. Trump war in dem Verfahren am 30. Mai von den Geschworenen in allen 34 Anklagepunkten für schuldig befunden worden, per Fälschung von Geschäftsdokumenten eine Schweigegeldzahlung an die frühere Pornodarstellerin Stormy Daniels vertuscht zu haben. Trump ist damit der erste strafrechtlich verurteilte Ex-US-Präsident der Geschichte.