Von Sonne geblendet: Mopedfahrerin stieß gegen Lkw

Gegen 8.30 Uhr fuhr eine 16-Jährige aus Graz mit ihrem Moped die Peterstalstraße in Richtung Norden und wollte an der Kreuzung mit der Waltendorfer Hauptstraße links in Richtung stadteinwärts einzubiegen. Sie fuhr laut Polizei an die Kreuzung und hielt vor dem dort angebrachten Verkehrszeichen „Stop“ und der auf der Fahrbahn angebrachten Haltelinie an.