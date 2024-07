Center Court für Ofner? ++ Darts-Duo im WM-Finale

Zwei Großnationen des Fußballs stehen im EM-Viertelfinale, Sebastian Ofner kämpft in Wimbledon um ein Duell mit dem Vorjahres-Sieger und George Russell feiert seinen zweiten Grand Prix Sieg – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Montag, dem 1. Juli.