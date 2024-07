Nachwuchs-Bergführer bei Ausbildung abgestürzt

Das Unglück hatte sich am vergangenen Samstag ereignet: Drei Zweierseilschaften des Bergführerkurses waren am Nordgrat des Hohen Geiger (3360m) in der Venedigergruppe (Sbg.) unterwegs. Die Bergsteiger hatten die Hauptschwierigkeiten bereits überwunden und waren im leichten Blockgelände unterwegs. Im Zuge der Ausbildung hatte der 26-Jährige die Führung der Seilschaft übernommen.