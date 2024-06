Brasilien lässt Paraguay keine Chance

Der ebenfalls schon für das Viertelfinale qualifizierte Weltmeister Argentinien wird in seinem letzten Gruppenspiel gegen Peru in der Nacht zum Sonntag auf Lionel Messi verzichten. Der 37 Jahre alte Superstar hatte sich beim 1:0 gegen Chile am rechten Oberschenkel verletzt. Assistenztrainer Walter Samuel kündigte an, man werde die Blessur beobachten und von Tag zu Tag entscheiden.