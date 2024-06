Simon (13) reagierte bei Unfall goldrichtig

Ich bin richtig stolz auf Simon, dass er so toll reagiert hat“, sagt Mutter Maria Michalitz. Und sie ist damit bei weitem nicht alleine. Denn was ihr Sohn heuer im Winter gemacht hat, ist für einen 13-Jährigen alles andere als selbstverständlich. Doch es zeigt bestens, wie jene Grundregeln, die die Burschen und Mädchen schon in jungen Jahren bei der Feuerwehrjugend erlernen, in Fleisch und Blut übergehen.