Ausstellung zeigt die Auswirkung von Armut

Ein gutes Leben für alle – ist das möglich?

Und so macht es nur Sinn, zum 100-Jahre-Jubiläum der Caritas Steiermark mit der Ausstellung „Ein gutes Leben für alle“ einen kritischen Blick auf das Thema zu werfen. „Armut ist ein beständiger Kampf um Würde“, sagt Ausstellungskuratorin Astrid Kury. „Die Betroffenen leiden ja nicht nur an einem Mangel an Geld, sondern auch an einem Mangel an Chancen und einem Mangel an Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilnahme.“ Meist haben sie in der Gesellschaft schlicht keine Stimme – und das möchte diese Schau ändern.