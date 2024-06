Jazz Gitti und ihre neue Karriere als Influencerin

Ihr Manager und Mittäter Roman Bogner öffnete uns die Tür des ansehnlichen Häuschens in Niederösterreich – vom „Gittal“ derweil keine Spur. Eingetreten erwischten wir die Unterhaltungskünstlerin in flagranti! Eben filmte sie noch eines ihrer vielen Rezept-Videos, welche sie neben den lustigen Comedysketchen in den sozialen Medien veröffentlicht. Monatlich erreicht sie damit über 545.000 Konten!