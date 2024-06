Pfiffe gegen Schumi, Rote Flaggen und Kollisionen

Gerhard Berger wird am Samstag und Sonntag in Spielberg eine besondere Ehre zuteil, wenn der zehnfache Grand-Prix-Sieger im Rahmen der „Legends Parade“ im Weltmeister-Ferrari von Michael Schumacher aus dem Jahr 2002 Platz nehmen darf. Ein erfolgreiches Auto, das seinerzeit in Spielberg aber in einen großen Eklat verwickelt war. Nicht der einzige Skandal, den der Österreich-GP erlebte.