Celine Dion-Doku: „Darauf war niemand vorbereitet“

Sängerin Celine Dion ist bekanntlich am Stiff-Person-Syndrom erkrankt: eine sehr seltene, neurologische Autoimmun-Erkrankung, bei der sich die Muskulatur der Betroffenen versteift und oft Krämpfe auftreten. Die Krankheit ist nicht heilbar und für die Betroffenen wirklich sehr schlimm. Das sieht man auch in ihrer neuen Doku „I am: Celine Dion“ von Regisseurin Irene Taylor.