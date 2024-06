Der wichtigste Mann ist wieder zurück auf dem Feld

Das Spiel in Prag forderte bei den Wikingern einige verletzte Spieler. So wird etwa Publikumsliebling Exavier Edwards, Wien‘s X-Factor, mit einer Blessur am Wadenmuskel für etwa drei Wochen ausfallen. Mit Hunter Nicols wird bei der Heim-Premiere am Samstag in Wr. Neustadt auch ein weiterer Import-DB fehlen. Er erlitt eine Schulterverletzung, musste am Donnerstag operiert werden und wird wohl für den Rest der Saison ausfallen. Starting Cornerback Niko Huszar wird voraussichtlich nur das Heimspiel gegen Wrocalw verpassen.