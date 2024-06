Anna Netrebko: Trennung von Yusif Eyvazov

„Wir freuen uns auf die bereits angekündigten und künftigen gemeinsamen Auftritte“, stellte das Paar zugleich klar, auch in der Zukunft künstlerisch zusammenarbeiten zu wollen. So sind Netrebko und Eyvazov derzeit etwa in einer „Turandot“ an der Scala und im August in einer „Tosca“ in der Arena in Verona zu erleben.