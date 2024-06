Einigung erzielt! Real-Profi zieht es nach Katar

Aufgrund des wohl anstehenden Konkurrenzkampf in der Offensive – ausgelöst durch den Coup um Kylian Mbappe – wolle Joselu den Klub jedoch verlassen, heißt es. In der abgelaufenen Saison hatte es der 34-Jährige in 49 Pflichtspieleinsätzen auf 17 Tore und drei Assists geschafft.