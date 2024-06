Seit Weihnachten vermisst: Lawinentoter entdeckt

Seit Dienstagvormittag, exakt 186 Tage nach dem fürchterlichen Unglück, ist es traurige Gewissheit. Alpinpolizisten entdeckten in der riesigen Lawine, die am 23. Dezember von der Rofelewand (3353 Meter) bei Piösmes (Gemeinde St. Leonhard im Pitztal) in Richtung Rappenkopf abgegangen war, die Leiche des 46-jährigen Einheimischen. Die Libelle Tirol flog den Leichnam ins Tal.