Hammer-Attacke: 55-Jähriger ging auf Frau los

Zeuge ging dazwischen und wurde selbst verletzt

Zum Retter in der Not wurde ein 50-jähriger Zeuge, der sofort zur Hilfe eilte. Er stellte sich in den Weg, woraufhin der aggressive Mann mit dem Hammer in Richtung dessen Kopf schlug. Er konnte noch ausweichen, wurde jedoch an Schulter und Hals verletzt. Daraufhin griff der 50-Jährige zu einem Besen und schlug dem Angreifer den Hammer aus der Hand. Auch ein weiterer Zeuge eilte herbei – er hatte eine Gasdruckpistole in der Hand.