Messerattacke in Graz: 14-Jährige festgenommen

Am Samstagabend gegen 21.20 kam es am Grazer Jakominiplatz zu einem heiklen Vorfall: Eine 14-jährige in Graz lebende Bulgarin soll eine Gleichaltrige aus dem Bezirk Graz-Umgebung am Rücken mit einem Messer verletzt haben. Das Opfer wurde daraufhin ins LKH Graz gebracht.