Jugendliche fuhren mit Firmenwagen Autodrom

Die zunächst noch unbekannten Rowdys waren in der Nacht über den Zaun auf das abgesperrte Areal geklettert. Dass dort in den eigentlich nicht frei zugänglichen Fahrzeugen die Schlüssel steckten, nutzten die 14 und 17 Jahre alten Burschen gnadenlos aus. Sie starteten die Motoren und gaben auf dem Areal ordentlich Gummi. Auf die Wagen selbst wurde in bester Autodrom-Manier keinerlei Rücksicht genommen. Bei ihren Rennen rammten sie auch geparkte Fahrzeuge und hinterließen eine Spur der Verwüstung. In einem der Firmenbusse rasten sie dann sogar durch das geschlossene Tor und flüchteten.