Silzer Ausgleichsbecken neuer Rekord in Europa

Das Mega-Projekt ist eine Ausgleichsmaßnahme für die Erweiterung in Kühtai. 40 Jahre lang wurde das im Silzer Krafthaus abgearbeitete Wasser über einen Kanal zurück in den Inn geleitet, die dabei entstandenen Unregelmäßigkeiten des Pegels waren für die Gewässerökologie nicht gerade förderlich. Künftig fließt das Wasser zuerst in das neue Riesenbecken und wird danach in konstantem Umfang in den Inn geleitet.