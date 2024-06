Kegelverein und Wirtin wurden spontan rausgekegelt

Vor verschlossenen Türen standen die Kegler der Halleiner Mannschaft KSK Kegelcasino am Donnerstagabend. Der Eigentümer des Hauses hatte Mittwochabend per Anruf mitgeteilt, das Haus zu schließen. Adrian Wedam, Obmann des KSK Hallein, ist verzweifelt: „Wir spielen in der Bundesliga und haben noch zwei weitere Teams. Dazu kommen noch zwei Vereine. Wir wissen nicht, wo wir hinsollen.“