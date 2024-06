Die gefährlichen Schatten der großen Diktatoren

Im Keller der Halle für Kunst erwartet einen etwas völlig Anderes: Dort haben Isabel Lewis und Dirk Bell einen Raum voller Stimmungen geschaffen. Aus dem Theater- und Performance-Bereich, beziehungsweise von Licht-Installationen kommend, haben die beiden Künstler, inspiriert von einem Theaterstück der kubanischen Autorin Sylvia Winter, eine Art Bühne geschaffen, auf der man seiner Fantasie freien Lauf lassen kann. Die Ausstellung wirkt wie ein unwirkliches, in der Zeit festgefrorenes Szenarium. In dem sind am 5. und 6. Juli auch Performances von Isabel Lewis geplant.