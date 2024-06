Neuer Krach zwischen Matthäus und Kahn

In der aktuellen Ausgabe der „Sportbild“ forderte Deutschlands Rekord-Nationalspieler die Bayern auf, Florian Wirtz zu holen, um dann mit dem Leverkusen-Jungstar und Jamal Musiala ein neues Zauberduo in München zu vereinen. Allerdings würde der neue Sportvorstand Max Eberl dabei mindestens in einem Dilemma stecken, so TV-Experte Matthäus. Denn: „Unter seinem Vorgänger Hasan Salihamidzic und CEO Oliver Kahn wurde viel Geld – sagen wir mal so – nicht gut angelegt. Sondern in hohe Ablösen für Spieler und Trainer gesteckt und in deren Abfindungen.“