Semmeringtunnel: Jetzt fehlen nur noch 200 Meter

176-Millionen-Euro-Auftrag vergeben

Ein Meilenstein konnte in der vergangenen Woche verkündet werden: Der 176 Millionen Euro schwere Auftrag für die bahntechnische Ausrüstung ging an die beiden Firmen Rhomberg und Porr. Sie müssen nun bis September 2025 alles vorbereiten, um dann mit der Installation zu starten – beginnend vom Portal in Mürzzuschlag bis nach Gloggnitz (NÖ). Umfasst sind davon die Verkabelung, die komplette technische Ausrüstung und alle Sicherheitseinrichtungen.