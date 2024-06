So soll KI in steirischer Pflegelandschaft helfen

Was hierzulande noch wie Science-Fiction klingt, ist in Ländern wie Japan längst Wirklichkeit: Mit künstlicher Intelligenz (KI) ausgestattete Roboter gehen Pflegekräften etwa in Alters- und Pflegeheimen bei körperlich besonders anstrengenden Tätigkeiten zur Hand. Ist der Einsatz von KI in Zeiten akuten Personalmangels und einer hohen Berufsaussteigerquote auch in der steirischen Pflegelandschaft denkbar – oder doch weit in der Ferne liegende Zukunftsmusik? Diese Frage will nun das Land Steiermark gemeinsam mit der Med-Uni Graz beantworten.