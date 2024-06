242 Übertretungen bei Rad-Kontrolle in Innsbruck

Gemeinsam mit der Landesverkehrsabteilung Tirol führte das Stadtpolizeikommando Innsbruck am Mittwoch einen E-Scooter- und Fahrrad-Schwerpunkteinsatz durch. Dabei nahmen Beamte in Uniform und zivil Lenker ins Visier. Geahndet wurde etwa das Missachten von Rotlicht, das Telefonieren während der Fahrt oder das Fahren am Gehweg bzw. Gehsteig.