Zverev jubelt während Match über Deutschland-Tor

Da wird selbst das eigene Match für einen Augenblick zur Nebensache. Als Deutschland bei der Heim-EM am Mittwochabend gerade gegen Ungarn ums Achtelfinale kämpfte, stand Alexander Zverev selbst in einem Achtelfinale. Beim 2:0 seiner Landsmänner rückte das eigene Aufschlagspiel allerdings kurz in den Hintergrund (siehe Video oben).