Polit-Berater: „Das kenne ich aus der Volksschule“

Der Koalitionsstreit um die positive Abstimmung der grünen Klimaministerin Leonore Gewessler zum Renaturierungsgesetz in der EU brachte die Koalition an den Rand des Bruches. Angesichts der bevorstehenden Nationalratswahlen war dies auch Thema beim „Rainer-Nowak-Talk“ auf krone.tv. Wie sehen die Entwicklungen die Politikberater? „Es ist einzigartig in der Republik. Die Anzeige gegen die Ministerin. Die kommende Phase wird sehr spannend“, sagte die ÖVP-nahe Kommunikationsexpertin Heidi Glück, die der Kanzlerpartei vorwirft, das absehbare Abstimmungsverhalten Gewesslers nicht vorhergesehen habe. „Die Grünen haben durch den Vorstoß einen Vorteil. Die ÖVP braucht taktisches Geschick. Die zwei, die das retten können, sind die Klubobleute Sigi Maurer und August Wöginger.“