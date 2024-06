Warum der Verzicht aufs eigene Auto in Mode kommt

In diesen Gemeinden wird laut VCÖ in Niederösterreich derzeit Carsharing angeboten:

Bea – Badener eCarSharing: Baden; BuddyCarsharing: Tulln an der Donau, Krems an der Donau, Langenlois; CarsharingPaudorf: Paudorf, E-CarsharingAllhartsberg: Allhartsberg, E-CarsharingEKO: Korneuburg, E-CarsharingGmünd: Gmünd, E-CarsharingMank: Mank, E-CarsharingPöchlarn: Pöchlarn, E-Car-Sharing: Sulz im Weinviertel, E-CarsharingSchweiggers: Schweiggers, E-CarsharingSt. Leonhard: St. Leonhard am Hornerwald, E-CarsharingYspertal: Yspertal, E-CarsharingZwettl: Zwettl. ECOmobil Thayaland: Vitis, Schwarzenau, Waidhofen an der Thaya, Groß-Siegharts, Raabs an der Thaya, Karlstein an der Thaya, Dobersberg; E-Gans-Mobil: Gänserndorf, E-Go Auersthal: Auersthal; EMIG: Großkrut; EMMA E-Carsharing: Seitenstetten; E-Mobil Teesdorf: Teesdorf; Ernstbrunner Stromgleiter: Ernstbrunn; Fahrvergnügen: Stockerau, Absdorf, Neulengbach; Garser Ecomobil: Gars am Kamp; LISA Weinviertel: Auersthal, Gänserndorf, Groß-Schweinbarth, Wolkersdorf; ÖBB Rail and Drive: Amstetten, Baden, Korneuburg, Krems an der Donau, Mistelbach, Tulln an der Donau, St. Pölten, St. Valentin, Tullnerfeld, Wiener Neustadt; ÖKI Wolkersdorf: Wolkersdorf; PiestingTaler ÖKOdrive: Markt Piesting, Waldegg, Pernitz; Poymobil: Poysdorf, SCar: Amstetten, Sharetoo Neunkirchen, Share: Zeiselmauer Wolfpassing, ThermeMobil; Katzelsdorf.