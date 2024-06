„Es fühlte sich an, als hätte Gott mich geführt“

Ein Spiel steht in dieser Spielzeit noch aus (am 6. Juli sind die Danube Dragons zu Gast). Ob der 25-Jährige danach auch noch eine Ente bleibt, ist derzeit noch offen. Genauso wie die Frage um die vakante Trainerposition. Francesco Lanzani und Fabian Birkholz, die beide zuvor schon im Coaching Staff waren, haben diese interimistisch übernommen. Unter dem Duo haben die Mozartstädter nur einmal verloren. In der Tabelle kletterte man aus dem Keller.