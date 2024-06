Gefälschte Bilder verkauft: Haftstrafe für Paar

„Billige“ Beschaffungsmethode

Oft wurden die Nachdrucke ganz simpel via Webseite „myposter.de“ beschafft. Die Schadenssumme kann nicht mehr rekonstruiert werden, es dürften rund 700.000 Euro sein. Als Motiv gab der Mann an, er sei durch missglückte Gold-Spekulationen in Geldnot gewesen, dies endete auch mit einer Vorstrafe. Für ihn setzte es – bereits rechtskräftig – 24 Monate Haft. Seine Frau und Gehilfin erhielt 21 Monate (14 bedingt). Sie kam daher sofort frei – nach einer letzten Umarmung.