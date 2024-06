Die kleine Botin liebt das Meer

Das Ambiente, die Luft und die Stimmung sind am Meer einfach so anders und es gibt so viele Gründe, warum wir das Klima und die Luft am Meer lieben. Die frische (ionenreiche) Meeresluft hebt die Stimmung und baut Stress ab. So werden die Anstrengungen des Alltags für ein paar Tage leichter. Die salzige Luft wirkt befreiend für unsere Atemwege, hilft uns, so richtig durchzuatmen und ist im Vergleich zur „Stadtluft“ viel sauberer. Die Sonne liefert eine Extraportion Vitamin D.